دم بالبراز وارتفاع درجة الحرارة.. علامات تنذرك بإصابتك بالقولون

أكد الدكتور سراج زكريا أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب قصر العينى أن أسباب صعوبة التفرق بين إصابة الإنسان بمشكلة القولون العصبى والقولون العضوى، يأتى لتشابه أعراض المرضين والتى تتمثل فى وجود قرح أو زوائد أو جيوب أو أورام وهنا تكمن الخطورة حينما يسمى المرض قولون عصبى قبل معرفة الأسباب العضوية.

وقال زكريا فى تصريحه لـ"اليوم السابع" إن على الطبيب ملاحظة العلامات الخطيرة التى تظهر على المريض الذى يعانى من قولون عضوى مثل نزول دم مع البراز أو ارتفاع درجة الحرارة أو حدوث فقر دم أو وجود كتل ضخمة بالبطن يمكن أن يفحصها الطبيب من خلال الكشف.

وأشار إلى أنه يمكن التنبؤ فى هذه الحالة بوجود أسباب عضوية بالقولون فيتم عمل التحاليل التالية، مثل صورة دم وسرعة ترسيب وأشعة ملونة على القولون وأشعة على القولون ثلاثية الأبعاد، ومناظير على القولون وإذا كان هناك زوائد أو أورام أو قرح يتم أخذ عينات منها لمعرفة نوع هذه الأورام لتحديد العلاج المناسب لها.

أعراض القولون العصبى.. تعرف عليها