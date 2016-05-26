خامنئي يدعو للحذر من «حرب ناعمة» يشنها الغرب

قال التلفزيون الإيراني، اليوم الخميس، إن الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، دعا إلى الحذر من “حرب ناعمة” يشنها الغرب بهدف إضعاف المؤسسة الدينية.

وقال خامنئي “على مسؤولينا وجميع قطاعات المؤسسة توخي الحذر من الحرب الناعمة المستمرة التي يشنها الغرب على إيران يريد الأعداء إضعاف النظام من الداخل”،

وخلال اجتماع مع أعضاء مجلس الخبراء الذي يتمتع بسلطة تعيين وإقالة الزعيم الأعلى قال خامنئي “سيكون من السهل الإضرار بالمؤسسة من الداخل من خلال إضعاف مراكز القوى في إيران”.

ومن المتوقع أن يختار مجلس الخبراء المكون من 88 عضوًا معظمهم من رجال الدين خليفة لخامنئي الذي له القول الفصل في كل شؤون الدولة، وقال خامنئي “السبيل الوحيد لتحقيق أهداف الثورة هو الوحدة الوطنية وعدم الانصياع للعدو”.