نيابة الجيزة تأمر بحبس 3 عاطلين متهمين بسرقة المواطنين بالإكراه فى المنيب

أمرت نيابة الجيزة، بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بسرقة المواطنين بالإكراه أعلى الطريق الدائرى بالمنيب.

وردت معلومات للعقيد طارق حمزة مفتش مباحث غرب الجيزة، تفيد بتورط 3 عاطلين بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه أعلى الطريق الدائرى بالمنيب.

وبإعداد كمين لهم، تمكن المقدم هانى عكاشة رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، من ضبطهم وبحوزتهم فردين خرطوش، وعدد من الطلقات ومطواة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 10 حوادث سرقة بالإكراه، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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