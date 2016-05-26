تجديد حبس عاطل وزوجته لاتهامهما بالاتجار فى الهروين بالجيزة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس عاطل وزوجته 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة 239 تذكرة هيروين وسلاح نارى بأوسيم.

ووجهت لهما النيابة تهمة الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح بدون ترخيص، وكشفت التحريات أن المتهمين يستعدان لترويج كمية من المواد المخدرة على عملائهما، وبالحصول على إذن من النيابة تم القبض عليهما وبحوزتهما 239 تذكرة هيروين وسلاح نارى.

واعترف المتهمين بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، فحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيق.

مباحث فاقوس تضبط عاطل بحوزته بندقية آلية و150 جرام هيروين

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