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مستوطنون يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى

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مستوطنون يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى مستوطنون يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى
جدد المستوطنون اليهود الخميس، اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك، ونفذوا جولات استفزازية فى المسجد، وسط حماية معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة فى شرطة الاحتلال.

وقال مصادر مقدسية أن الاقتحامات تمت من باب المغاربة، عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، ووسط هتافات التكبير الاحتجاجية التى صدحت بها حناجر المصلين.

وفى الوقت نفسه، تشهد البلدة القديمة من القدس المحتلة، أجواء مشحونة بالتوتر، بسبب فعاليات ما يسمى "مهرجان الأنوار" الذى تنظمه بلدية الاحتلال فى القدس بمشاركات عالمية واسعة.

وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها فى المدينة المقدسة، وعززت انتشارها وسط المدينة بسبب المهرجان، وأوقفت الشباب الفلسطينى للتدقيق ببطاقاتهم الشخصية وتفتيشهم بأساليب مهينة واستفزازية، خاصة فى منطقة باب العامود.
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