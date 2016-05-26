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مطار القاهرة : أي زيادة للشركة القابضة تطبق على العاملين بالميناء

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مطار القاهرة : أي زيادة للشركة القابضة تطبق على العاملين بالميناء مطار القاهرة : أي زيادة للشركة القابضة تطبق على العاملين بالميناء

أرشيفية

صرح المهندس محمد سعيد محروس رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، أن أي زيادة سوف تطبق على أي شركة تابعة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، سوف يتم تطبيقها على كل العاملين بمطار القاهرة الدولي.

جاء ذلك فى بيان إعلامى أصدرته شركة ميناء القاهرة ردًا على تساؤلات العاملين بالشركة على مواقع التواصل الاجتماعي بفيسبوك .

وقال محروس إن شركة ميناء القاهرة الجوى إحدى الشركة التابعة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ، ومن ثم فإن كل ما يتم تطبيقه فى إحدى شركاتها من مزايا مالية تخص العاملين ، بالتبعية سوف يتم تطبيقها فورا على شركة الميناء ليستفيد منها كافة العاملين بالشركة .

 

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