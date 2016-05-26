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ميلان: بالوتيللي لن يستمر معنا

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ميلان: بالوتيللي لن يستمر معنا ميلان: بالوتيللي لن يستمر معنا

أكد سيلفيو برلسكوني رئيس ومالك نادي ميلان الإيطالي أن لاعبه ماريو بالوتيللي لن يستمر مع الفريق بعد انتهاء مدة إعارته مع ختام الموسم الحالي.

ولعب صاحب الـ25 عاما لميلان الموسم الحالي على سبيل الإعارة من ليفربول، ولم يظهر بشكل قوي فسجل هدفا وحيدا في 20 مشاركة بالدوري.

وقال برلسكوني لقناة تيليلومباردي:"كثيرون سيرحلون عن النادي، بالوتيللي سينتهي عقده معنا".

وأضاف "هناك أيضا فيليب ميكسيس وكيفين بواتينج وأخرين. 5 لاعبين ستنتهي عقودهم، وبعض اللاعبين الأخرين سنعرضهم للبيع".

وسيعود بالوتيللي إلى ليفربول إن لم يقرر النادي إعارته مجددا أو بيعه لفريق أخر خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وينتهي عقد بالوتيللي مع ليفربول في يونيو 2018.

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