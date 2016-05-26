نهائي_الأبطال – صورة تفاعلية.. ماذا تغير في ريال مدريد منذ نهائي 2014؟

سيعود ريال مدريد في سعيه للحصول على دوري الأبطال الـ11، في نهائي مكرر من 2014 أمام أتليتكو مدريد.

فماذا تغير في الفريق الملكي منذ المباراة التي أنتهت بفوزه 4-1 وتحقيقه اللقب العاشر للمسابقة الأوروبية؟

حراسة المرمى

دخل ريال مدريد النهائي الذي لعب على ملعب دا لوش في البرتغالي بإيكر كاسياس في حراسة المرمى بينما جلس دييجو لوبيز على دكة البدلاء.

الثنائي السابق ذكره لن يتواجد في النهائي المقبل. إذ رحل كاسياس لبورتو بداية الموسم الحالي ويرتدي لوبيز قميص ميلان منذ موسمين، فيما سيكون كيلور نافاس هو الحارس الأساسي للفريق في النهائي وكيكو كاسيا بديلا له.

خط الدفاع

على عكس حراسة المرمى لم يتغير خط دفاع ريال مدريد كثيرا.

فابيو كوينتراو الذي بدأ أساسيا في مباراة اللقب العاشر رحل مطلع الموسم الحالي إلى فريق موناكو الفرنسي على سبيل الإعارة.

وسيكون دانيلو هو الوجه الجديد على المستوى الدفاعي بعد التعاقد مع من بورتو في الصيف الماضي.

بينما حافظ سيرجيو راموس، بيبي، فاران، مارسيلو وناتشو على تواجدهم في الفريق.

خط الوسط

غاب تشابي ألونسو عن اللقاء بسبب الإيقاف وشارك بدلا منه سامي خضيرة.. ألونسو رحل بعد تحقيق اللقب إلى بايرن ميونيخ، فيما قرر خضيرة الاتجاه إلى إيطاليا للدفاع عن ألوان فريق يوفنتوس بعد نهاية عقده مع ريال مدريد في الصيف الماضي، وعاد آسيير إيارامندي إلى ريال سوسيداد في بداية الموسم الحالي.

آنخيل دي ماريا الذي حقق لقب رجل المباراة لم يتوصل لاتفاق مع إدارة الفريق بشأن تجديد عقده مع زيادة مالية لينتقل لفريق مانشستر يونايتد مقابل 60 مليون جنيه استرليني قبل الانتقال لباريس سان جيرمان مطلع الموسم الحالي.

ريال مدريد عوض رحيل هؤلاء بضم توني كروس وخاميس رودريجيز.

فقط إيسكو ومودريتش حافظوا على مكانهم في الفريق، وخاض كاسميرو الذي تواجد على دكة البدلاء في هذه المباراة تجربة إعارة مع بورتو في الموسم الماضي قبل العودة من جديد وحجز مكان أساسي في تشكيل الفريق بينما يستعد لوكاس فاسكيز لخوض أجواء المباريات النهائية للمرة الأولى.

خط الهجوم

يعتبر الخط الوحيد الذي لم يتغير في الفريق.. كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما وجاريث بيل شكلوا الثلاثي الهجومي لريال مدريد في المباراة وسيكون عليهم تكرار ما فعلوه منذ موسمين في أخر لقاءات الموسم الحالي.

بينما غادر موراتا الذي شارك بديلا لبنزيما لفريق يوفنتوس وستتاح لخيسي الفرصة للجلوس على دكة البدلاء في اللقاء المقبل بعد غيابه عن التواجد أمام أتلتيكو في المرة الأولى بسبب الإصابة بالرباط الصليبي.

المدير الفني

الإيطالي كارلو أنشيلوتي كان المدير الفني للفريق في هذه المباراة بمساعدة من زين الدين زيدان، الذي سيجلس على مقعد أنشيلوتي في المباراة القادمة.

الترتيب في الدوري

خاض الريال المباراة السابقة وهو ثالث الدوري الإسباني خلف أتلتيكو مدريد وبرشلونة برصيد 87 نقطة فيما يدخل هذه المباراة بعد إنهاءه الدوري في المركز الثاني خلف برشلونة برصيد 90 نقطة.

بطل الكأس

ريال مدريد كان حامل لقب كأس إسبانيا في هذا الموسم بعد التغلب على برشلونة 2-1 في النهائي الذي أقيم على ملعب ميستايا، لكن هذا الموسم ودع الفريق الملكي المسابقة من دور 32 بسبب خطأ إداري بعد إشراكه للاعب دينيس تشيرشيف الموقوف في مباراة قادش.