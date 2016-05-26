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روسيا تناقش إقامة سجون خاصة بالإرهابيين

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روسيا تناقش إقامة سجون خاصة بالإرهابيين روسيا تناقش إقامة سجون خاصة بالإرهابيين

ارشيفية

أعلن دينيس كورنيكوف، ممثل مديرية شؤون مكافحة التطرف بوزارة الداخلية الروسية، أن فكرة إقامة سجون خاصة بالإرهابيين في روسيا، تناقش من الجهات ذات العلاقة بما في ذلك بمجلس الأمن القومي.

وتجدر الإشارة إلى أن نائب رئيسة مجلس الاتحاد الروسي إلياس أوماخانوف كان قد اقترح في نوفمبر عام 2015، إقامة سجون خاصة بالإرهابيين بهدف منعهم من ممارسة عمليات تجنيد السجناء الآخرين في صفوف المنظمات الإرهابية.

ومن جانبه ذكر مصدر في مركز مكافحة الإرهاب في رابطة الدول المستقلة، أن التنظيمات الإرهابية الدولية توسع في الوقت الراهن نشاطاتها في مجال تجنيد أنصار لها في بلدان الرابطة، وأشار إلى أن التنظيمات الإرهابية تنشط عادة بين الطلاب وبين معتنقي الدين الجدد وكذلك تحاول تجنيد العاملين في الهيئات الأمنية والسجناء.

وينظر مجلس الدوما الروسي في الوقت الراهن في مجموعة من مشاريع القوانين الهادفة إلى تشديد المسؤولية على كل من يمارس الإرهاب والتطرف.

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