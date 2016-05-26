اليوم.. حسين فهمي يكشف لـ«معكم منى الشاذلي» أسرار عودته لتقديم برنامج تلفزيوني

كتبت – إنجي لطفي

يحل الفنان حسين فهمي، ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة اليوم الخميس، من برنامج “معكم منى الشاذلي”، المذاع على فضائية “سي بي سي”.

وتحدث “فهمي”، عن كواليس عودته من جديد لتقديم البرامج التلفزيونية من خلال برنامج “الزمن”، المذاع على إحدى الفضائيات العربية، فضلًا عن الأفكار الفلسفية التي بنيت عليها فكرة البرنامج، وأهمية الزمن في حياة البشر.

وتطرق “فهمي”، للحديث عن نشأته وعائلته الأرستقراطية، وكيف غيرت ثورة يوليو 1952 مصير العائلة من مصاف العائلات الثرية إلى عائلة فقيرة بعد قرارات التأميم التي اتخذها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

وأشار إلى أهمية الدور الكبير الذي لعبه والده في تربيته وتنمية وعيه الثقافي في مرحلة مبكرة من حياته.

وقال النجم الكبير، إن مشواره الفني تغير تمامًا بعد مشاركته الفنانة سعاد حسني، بطولة فيلم “خلي بالك من زوزو”، خصوصًا أنه كان يريد احتراف الإخراج، وليس التمثيل، مشيرًا إلى أن أحد منتجي الفيلم كان متخوفًا من عدم نجاحه لكن الفيلم حقق نجاحًا غير مسبوق.

وتحدث “فهمي”، عن سر نجاح أغنية “يا واد يا تقيل”، التي غنتها له سعاد حسني في الفيلم، مشيرًا إلى أن تلك الأغنية ما زالت ملازمة له حتى الآن، ويتم غنائها له في المناسبات التي يشارك فيها.

وأوضح النجم الكبير، أن فلسفته في الحياة لا تعترف بلغة الأرقام خصوصًا فيما يتعلق بعمر الانسان، مشيرًا إلى أنه يرى أن ما بين شهادة ميلاد الإنسان، وشهادة وفاته فترة زمنية لا يمكن احتسابها بالأرقام فهي حياته التي يجب عليه أن يعيشها كما هي بكل مراحلها.

وتطرق فهمي، إلى الحديث عن علاقته بشقيقه الفنان الكبير مصطفى فهمي، وما أشيع عن وجود خلافات بينهما، كاشفًا كواليس الحملة الدعائية التي شارك الاثنان بها العام الماضي لصالح إحدى شركات المحمول.

وتتضمن حلقة الشاذلي مع حسين فهمي، فقرة مع طلاب كلية الصيدلة أصحاب فيديو “فاكر أيام لمتنا”، الذي تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي محققًا ملايين المشاهدات.

وتحدث الطلاب عن فكرة الفيديو، وكواليس صناعته، كما أكدوا أنهم لم يتوقعوا أن يحقق هذا الفيديو كل هذه الأصداء في حين أنهم صوروه ليكون مجرد ذكرى لدفعتهم ليتذكرون بها أيام الدراسة بعد تخرجهم.