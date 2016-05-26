تحاليل عليك القيام بها خلال الثلث الثاني والثالث من الحمل

قد يبدو الأمر مربكاً للكثيرات، فسماع نصائح الجارات والصديقات لا تكفي لتكوني واثقة من التحاليل التي يتوجب عليك إجراؤها.

"سيِّدتي وطفلك" التقت باستشارية النساء والولادة من مجموعة مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب الطبية الدكتورة هبة سرحان؛ لتطلعنا على أهم التحاليل والإجراءات اللازم عملها خلال مراحل الحمل.

الثلث الثاني من الحمل: (من الأسبوع الرابع عشر حتى السادس والعشرين)

1. عمل أشعة فوق صوتية تفصيلية في الأسبوع 22 لمسح تشوهات الأجهزة.

2. إجراء اختبار تحمل السكر بين الأسبوع 26- 28، وذلك من خلال إعطاء الأم الحامل 5 غرامات من السكر، وبعد مرور ساعة يتم أخذ عينة دم، ثم عمل اختبار صورة الدم الكاملة.

الثلث الثالث من الحمل ( من الأسبوع السابع والعشرين وحتى الأسبوع الأربعين)

خلال الثلث الثالث من الحمل يجب إخضاع السيدات الحوامل بين الأسبوع 35-37 لإجراء مسحة مهبلية لتحري وجود جرثومة العقديات من المجموعة B، أما في الأسبوع 35 فيتم إجراء أشعة فوق صوتية؛ لتقييم وزن الجنين.