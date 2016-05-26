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الأمم المتحدة تعلن اليوم موعد بدء جولة جديدة من المحادثات السورية

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الأمم المتحدة تعلن اليوم موعد بدء جولة جديدة من المحادثات السورية الأمم المتحدة تعلن اليوم موعد بدء جولة جديدة من المحادثات السورية
قال ستافان دى ميستورا مبعوث الأمم المتحدة لسوريا إنه سيتم اليوم الخميس الإعلان عن موعد بدء جولة جديدة من المحادثات السورية بعد التشاور مع مجلس الأمن الدولى.

وقال دى ميستورا للصحفيين فى جنيف "هناك شعور بضرورة استئناف المحادثات لأننا بحاجة للحفاظ على قوة الدفع."

وأضاف "لست الآن فى وضع يتيح لى إبلاغكم بموعد الإعلان عنها. لكنى سأكون فى وضع يتيح لى ذلك بعد أن أطلع مجلس الأمن وأتشاور معه عصر اليوم."
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