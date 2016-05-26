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إسرائيل تعلن إحباط محاولة لتهريب مواد تستخدم فى تصنيع الهاون إلى غزة

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إسرائيل تعلن إحباط محاولة لتهريب مواد تستخدم فى تصنيع الهاون إلى غزة إسرائيل تعلن إحباط محاولة لتهريب مواد تستخدم فى تصنيع الهاون إلى غزة
أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلى الخميس، أن قواتها العاملة على المعابر الحدودية أحبطت عملية تهريب مواد تدخل فى تصنيع قذائف الهاون إلى قطاع غزة.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن أجهزة الأمن ضبطت فى (معبر ترقوميا)، قرب الخليل (جنوب الضفة الغربية)، شحنة كبيرة من المعدات التى يمكن استخدامها للأغراض العسكرية بما فى ذلك إنتاج الوسائل القتالية كقذائف الهاون، ويشتبه بأنها كانت فى طريقها إلى عناصر تابعة لحركة حماس فى قطاع غزة.

وأشارت إلى أنه تم ضبط كمية كبيرة من المولدات والأنابيب المعدنية التى تدخل فى صناعة الهاون بالإضافة لضبط عشرات مضخات المياه التى تستخدمها حماس فى أنفاقها بغزة.

وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فإنه جرى إخفاء المعدات المضبوطة بوضعها داخل طرود أقمشة ومجوهرات.
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