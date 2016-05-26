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سفير اليمن بمصر يُحمّل الحوثيين مسئولية تعطيل جلسات الحوار اليمنى بالكويت

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سفير اليمن بمصر يُحمّل الحوثيين مسئولية تعطيل جلسات الحوار اليمنى بالكويت سفير اليمن بمصر يُحمّل الحوثيين مسئولية تعطيل جلسات الحوار اليمنى بالكويت
حمّل سفير اليمن لدى ومندوبها الدائم بالجامعة العربية السفير محمد الهيصمى، مليشيا الحوثى المسؤولية عن تعطيل جلسات الحوار (اليمنى- اليمنى) ، التى تعقد فى دولة الكويت تحت رعاية المعبوث الأممى إسماعيل ولد الشيخ أحمد، واستمرار الوضع اليمنى الراهن على ما هو عليه، داعيا المليشيات الحوثية إلى تغليب مصلحة الوطن العليا من أجل صالح اليمن كون الحوار هو الحل الأمثل والوحيد للأزمة الراهنة.

وقال السفير الهيصمى- فى تصريحات للصحفيين الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية- أن "هناك مدا وجذرا، ونحن متفائلون بحصول تقدم وأن تلتزم المليشيات الانقلابية "الحوثيين" بالمرجعيات التى تم الاتفاق عليها، وعليهم أن يفهموا أن الحل العسكرى ليس هو الحل وإنما الحل السياسى، القائم على المرجعيات الدولية والأممية، والمبادرة الخليجية، وقرار الأمم المتحدة 2216، والالتفاف على هذه المرجعيات لن يكون الحل بل سيكونوا أول الخاسرين".

وحول الانسحابات المتوالية، والتى تشهدها ساحة المفاوضات فى دولة الكويت برعاية المبعوث الأممى إسماعيل ولد الشيخ، قال الهيصمى "هذا سببه تصلب وتعنت وفد المليشيات ومماطلة وعدم مصداقية من جانبهم، فيجب أن يتحلوا بشيء من المصداقية، والشعور بالمصداقية من أجل صالح اليمن والشعب اليمنى الذى يعيش أصعب أزماته فى الوقت الراهن".

ودعا المليشيات الحوثية إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا لليمن على ما عداها، وأن يعوا بأن الخاسر الأول والأخير هو الوطن، وأنهم- أيضا- خاسرون فالحل السياسى والحل الوطنى هو الأمثل لهذه الأزمة وليس التلاعب أو التملص وعدم وجود المصداقية.

وأكد الهيصمى تفاؤل اليمنية للجهود الحثيثة- التى تبذلها الأمم المتحدة فى هذا الاتجاه- إضافة إلى الجهود المبذولة من جانب دولة الكويت وتوفيرها المناخات الإيجابية للحوار وبذلها جهود كبيرة جدا لإنجاح هذه المفاوضات.
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