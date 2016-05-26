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رسمياً.. الزمالك يتراجع عن الانسحاب من الدورى وينتظر «الأحد الفاصل»

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رسمياً.. الزمالك يتراجع عن الانسحاب من الدورى وينتظر «الأحد الفاصل» رسمياً.. الزمالك يتراجع عن الانسحاب من الدورى وينتظر «الأحد الفاصل»

الزمالك وبتروجيت – أرشيفية

أعلن مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور تراجعه عن قرار الانسحاب من مسابقة الدورى العام الذى أعلن عنه بالأمس انتظاراً لاجتماع يعقد السبت المقبل، مع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والمهندس حسن فريد القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة لحسم هذا الملف .

وقال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إن ناديه سوف ينتظر الأحد القادم لمتابعة القرار النهائى فى قضية حل الجبلاية وأمامنا 13 يوما، مؤكداً أنه متمسك برحيل جمال الغندور رئيس لجنة الحكام. يذكر أن الزمالك اعلن الانسحاب من المسابقة المحلية اعتراضاً على ماوصفه بتحيز لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور للأهلى فى مباراة المقاولون العرب التى أنتهت بفوز الفريق الاحمر بثلاثة أهداف دون رد وشهدت قيام الحكم طارق سامى بطرد لاعبان من الفريق الاصفر .

 

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