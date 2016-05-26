محمود عبد العزيز و«عز» و«هنيدي» وأنوشكا.. أبطال المسلسلات الإذاعية في رمضان

تقرير – إنجي لطفي

رصدت وكالة ONA أبرز المسلسلات الإذاعية، المقرر بثها خلال شهر رمضان المقبل، في مختلف المحطات الإذاعية مثل:” راديو 90 90، راديو شعبي أف إم، وإذاعة الشباب والرياضة”، على سبيل المثال، وليس الحصر، وإلى تفاصيل وأسماء المسلسلات:

شبكة الشباب والرياضة ( أنوشكا – نشوى مصطفي)

«حرامي قلوب»

سجلت الفنانة أنوشكا مسلسل “حرامي قلوب”، والمقرر بثه على شبكة الشباب والرياضة.

“حرامي قلوب”، من بطولة لطفي لبيب، إيناس مكي، أحمد وفيق، ومن تأليف أحمد عوض، وإخراج إسلام محفوظ.

كما سجلت الفنانة نشوى مصطفى، مسلسل “يوميات عطية”، من بطولة أحمد صيام، وناهد رشدي، ومن تأليف نادية التابعي، وإخراج نجوى إبراهيم.

شعبي أف إم ( أحمد عز – سمير غانم – أشرف عبد الباقي )

«مناقرة حرة»

سجل الفنان سمير غانم مسلسل “مناقرة حرة”، من بطولة دلال عبد العزيز، ومن تأليف ياسر بدوي، وإنتاج شركة “ميديا سيتي”.

ومن المقرر إذاعة “مناقرة حرة”، يوميًا على “شعبي إف إم” .

ويناقش “مناقرة حرة”، أبرز قضايا الأسرة المصرية بشكلٍ ساخر عن طريق المعالجة الكوميدية لـ”سمير”، وزوجته دلال .

>«تورا بورا»

كما سجل الفنان أحمد عز، بطولة مسلسل إذاعي “تورا بورا”، على شعبي أف إم، خلال شهر رمضان.

ويتناول “تورا بورا”، قضية المخدرات، وتأثيرها على المجتمع.

ومن المقرر تغيير اسم المسلسل خلال الأيام المقبلة.

“تورا بورا”، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج علي مصيلحي، ومن إنتاج شركة “ميديا سيتي”.

ويشارك أحمد عز في المسلسل نيكول سابا، بيومي فؤاد، مي نور الشريف، ليلى عز العرب، عُمر السعيد، وليلى فوزي.

>«عائلة رمضان كريم»

بينما سجل الفنان أشرف عبد الباقي، مسلسل “عائلة رمضان كريم”، ويشاركه البطولة حسن حسني، مها أحمد ، وسيد الرومي.

ويدور “عائلة رمضان كريم”، حول عائلة رمضان كريم المكونة من الأب رمضان كريم أي (أشرف عبد الباقي)، والأم رحمة (مها أحمد)، والأولاد المراهقين “صيام، والتوأم “كنافة، وقطايف”، والطفل الصغير قمر الدين”.

ويعيش معهم والد رحمة “جدو سحور” (حسن حسني).

كما تعيش العائلة في شارع “وحوي يا وحوي”، ويعيش معهم في نفس الشارع الشاويش ياميش (سيد الرومي)، صاحب مدفع رمضان، وعم عرقسوس بائع العصير.

وتبرز الحلقات العادات الرمضانية الجميلة في مجتمعنا بشكلٍ كوميدي، ويناقش العلاقه بين الأجيال، التعليم، الإعلام، الرياضة، والشهرة، وتصل مدة الحلقة الواحدة إلى 10 دقائق.

>راديو 90 90 (محمود عبد العزيز- سمير غانم – محمد هنيدي)

«فطوطة بوت»

بدأ الفنان سمير غانم، تسجيل مسلسل إذاعي آخر “فطوطة بوت”، الذي سيُذاع على إذاعة 9090 ، خلال شهر رمضان.

“فطوطة بوت”، من إنتاج شركة “شانيل برودكشن شادي مقار”، ومن بطولة الفنان عمرو عبد العزيز، وتأليف أحمد درويش، وموسيقى وألحان أكرم عادل، وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.

«السبع لفات»

بينما سجل الفنان محمد هنيدي، المسلسل الإذاعي “السبع لفات”، والمقرر بثه على الراديو 9090 في رمضان.

“السبع لفات”، من بطولة أيتن عامر، هالة فاخر، وطارق عبد العزيز، ومن تأليف حازم متولي، وإخراج تامر حسني غنيم، وإنتاج الراديو 9090، والمنتج المنفذ راديو وان .

«العملية صهللة»

كما سجل الفنان محمود عبد العزيز، حلقات مسلسل “العملية صهللة”، والذي سيُذاع على الراديو 9090.

ويشارك محمود عبد العزيز، بطولة “العملية صهللة”، الفنان سمير غانم، محمد محمود عبد العزيز، لطفي لبيب، بدرية طلبه، عبدالله مشرف، والممثلة الشابه إيمان سلامة.

“العملية صهللة”، من تأليف محمد محمدي، وأحمد محي، وإخراج إيهاب منير، ومن إنتاج شانيل برودكشن شادي مقار.