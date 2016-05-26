118 لافتة تستقبل "محلب" فى افتتاح مستشفى علاج السرطان بالأقصر غدا

تزينت الأقصر بتركيب 118 لافتة فى شوارعها وميادينها، ابتهاجا بانتهاء العمل بأول مستشفى لعلاج السرطان بالمجان فى الصعيد.

وقال محمد أبو القاسم أحد منسقى حملة "هنبنيها" التى أطلقها مواطنو الأقصر، لدعم المستشفى، إن اللوحات التى تزينت بها الأقصر، قدمت بالمجان، وترصد مراحل عمل المشروع، وأهم الشخصيات المصرية الداعمة له.

ويقوم المهندس إبراهيم محلب ، رئيس مجلس الوزراء السابق، غدا الجمعة، يرافقه عدد من الوزراء ، والدكتور محمد بدر محافظ الأقصر ونجوم المجتمع والفن بمصر، بافتتاح المرحة الأولى بمشروع مستشفى شفاء – الأورمان لعلاج السرطان، والذى أقيم بمدينة طيبة الجديدة شمال الأقصر، بتكلفة تجاوت 180 مليون جنيه.

وقال المهندس حسين شكري رئيس مجلس أمناء مؤسسة شفاء، إن المستشفى تم تجهيزه على أعلى مستوى من قبل شركة المقاولون العرب، حيث تم تركيب أكبر وحدة للتكييف المركزي لخدمة المرضى وغرف المعامل والعلاج الكيماوي والإشعاعي، كما تم الانتهاء من كافة اعمال الكهرباء والإضاءة داخل أروقة واستقبال المستشفى بموقع المرحلة الأولى.

وأشار إلى أن التكلفة النهائية لإنشاء المستشفى تصل إلى 330 مليون جنيه، وتم جمع تبرعات بلغت 210 ملايين جنيه، ووفرت المرحلة الأولى 300 فرصة عمل ، فيما تصل فرص العمل بنهاية المرحلة الثانية 900 فرصة عمل للشباب.

ومن جانبه قال الدكتور هاني حسين مدير مستشفي شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالأقصر، إن المستشفي يضم في المرحلة الأولى أكبر وأضخم أجهزة علاج وكشف مرض السرطان، حيث تم تركيب داخلها جهاز المعجل الخطي الإشعاعي الذي يصل ثمنة لحوالي 24 مليون جنيه، وكذلك أجهزة "تحليل غازات الدم– مضخات المحاليل مخصصة لعلاج اليوم الواحد – أجهزة الصدمات الكهربائية لعلاج اليوم الواحد والعيادات – جهاز غسيل بالموجات فوق الصوتية خاص بالتعقيم – مسدس بخار للتعقيم – جهاز غسيل الآلات – جهاز تحليل الكيمياء الحيوي للمعمل، وتروللي نقل المرضي وتروللي نقل الأدوية وتروللي الطوارئ – جهاز كابينة تحضير الأدوية الكيميائية".

وأوضح الدكتور هانى حسين أن إدارة المستشفى خططت لكى تستقدم أجهزتها الطبية من واحدة من أفضل شركات صناعة الأجهزة الطبية في العالم، وهى شركة ألمانية وأن إدارة المستشفى تعاقدت مع هذه الشركة على استقدام كل أجهزة الأشعة التشخيصية من أجهزة رنين مغناطيس وأشعة مقطعية واشعة رقمية وطب نووى موجات صوتية.

- بالصور.. وفد من النيابة الإدارية بالأقصر يزور مستشفى شفاء الأورمان