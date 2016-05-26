ودّعي الشعر الجاف والمجعّد مع Smoothing Oil-infused Haircare!

كيلز منذ العام 1851 تقدّم لك نعومة زيتي الأركان والباباسو لإضفاء اللمعان على شعرك وتخفيف تجعّده

فتحصلين على شعر أنعم بـ10 مرّات أنعم وأقلّ تجعّدًا بـ3 مرّات!

الجفاف والتجعّد مشكلة يمكن أن تصيب كلّ أنواع الشعر التالف سواء أكان خشنًا أو كثيفًا أو متوسّط الكثافة أو حتّى خفيفاً. لذلك تفخر كيلز، شركة مستحضرات العناية بالبشرة والشعر العالية الجودة القائمة في نيويورك، بطرح مجموعة Smoothing Oil-Infused Haircare في الأسواق. تأتي هذه العلاجات الثلاثة الخالي من البارابين والمغذّية والخفيفة على شكل شامبو وبلسم ومركّز للاستعمال بعد الاستحمام بغية منحك شعراً أنعم بـ10 مرّات وأقلّ تجعداً بـ3 مرّات.

تُعدّ مجموعة Smoothing Oil-infused Haircare التي صاغ تركيبتها كيميائيّو كيلز، أداة قويّة في وجه مشكلة يعاني منها الكثيرون: تجعّد الشعر. تتميّز هذه المستحضرات بغناها بالمكوّنات الطبيعيّة المتداولة وفق نظام التجارة العادلة كزيت الأركان المرمِّم والواقي وزيت الباباسو المستخرج من أشجار النخيل البرازيلية. كما تعمل مجموعة Smoothing Oil-Infused Haircare من كيلز بلطف على إزالة التشابك وتخفيف التجعّد وذلك من دون إثقال الشعر بشكل إضافي.

يأتي زيت الأركان المتداول وفق نظام التجارة العادلة من جبال الأطلس في المغرب وتزوِّد الدار به تعاونية تارجانين للنساء التي تؤمّن زيوتاً يتمّ التداول بها وفق نظام التجارة العادلة مع الحفاظ على الثقافة والبيئة المحلّيتين. يُعتبر زيت الأركان مكوّناً للعناية بالجمال منذ قديم العصور وقد ذاع صيته بفضل خصائصه المرمِّمة والواقية. يعود ذلك إلى احتوائه على الأحماض الدهنيّة المتعدّدة الطبيعيّة غير المشبعة من مثل التوكوفيرول (الفيتامين إي) إلى جانب أحماض الأوميغا 6 والأوميغا 9 الدهنيّة. أمّا زيت الباباسو فيُستخرج من أشجار النخيل البرازيليّة الموجودة في غابات الأمازون المطيرة. وهو يتمتّع بخصائص مرطّبة معروفة تفيد الشعر والبشرة على حدّ سواء. يُشار إلى أنّ إدخاله في التركيبة يساعد على إعادة النعومة الحريريّة للشعر.

يصبح الشعر بعد استعمال مجموعة Smoothing Oil Infused Haircare من كيلز بشكل منتظم، ناعمًا وأملساً كما يستعيد ترطيبه. وبذلك تجدينه مرنًا ولمّاعًا يسهل تصفيفه فيما تفوح منها رائحة خشبية، دافئة، ورائعة.

قالت كامي كانيلا، نائبة رئيس قسم التثقيف العالمي في كيلز، في هذا السياق: "أصغينا إلى عميلاتنا اللواتي يرغبن في مستحضرات تنعّم الشعر وتخفّف التجعّد من دون إثقاله أو منحه مظهراً دهنياً. لذا عملنا مع كيميائيي كيلز بغية ابتكار ثلاث تركيبات جديدة تمنح أفضل درجات النعومة والتحكّم بالتجعّد لكلّ أنواع الشعر".