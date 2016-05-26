بولغري تكشف النقاب عن مجموعة حصرية من العطور الفاخرة Le Gemme Imperiali

في رحلتها المذهلة عبر أرجاء هذا العالم، تستشرف دار بولغري عظمة العطور الشرقية من خلال مجموعة الجواهر الملكية " لو جيم امبريالي Le Gemme Imperiali". وكانت روما، التي تغوص عميقاً في تاريخها الذي يمتد لآلاف السنين، قد شاطرت الشرق الآسيوي في ارتقاء عرش التاريخ القديم احتفاءً منها بالتقاليد والثقافات الثرية التي تزدان بمعالمها اليوم مجموعة بولغري " لو جيم Le Gemme ". وتأتي مجموعة " لو جيم امبريالي" تكريماً لأحجار الشرق الأقصى الكريمة التي تمتزج فيها السمات الملوكية للإمبراطورية الصينية مع روحية صانع المجوهرات الإيطالي للخروج بمجموعة مبتكرة من ثلاثة عطور زهرية مستوحاة من حجر اليشم (الجاد) النفيس الرائع.

عطر سبلينديا Splendia

سبلينديا عطر فاخر على أعلى درجات الرقي والأناقة مستخلص من رحيق الزهور الشرقية، ومزين برموز الإثارة الحسية لحجر اليشم الأخضر وبنقاء زهرة الماغنوليا. وفيه يفوح زيت هذه الزهرة الرائعة متناغماً مع نفحات النرجس الخالص، ليأتي عطراً زهرياً راقياً ومرهفاً. وفيه أيضاً تجتمع القوة والنقاء بفضل مكوناته من زهور الزنبق وخلاصة العود. وفي نفحات العطر القاعدية، تزداد جاذبية طحلب البلوط قوة بإحساس طاغٍ من الثراء.

عطر إيرينا Irina

إيرينا Irina، هذا الاسم ذو الأصول الإغريقية، إنما يعبر عن "السلام" ويأتي تكريماً للأنثى التي تتمتع بأسمى مظاهر الأناقة والأنوثة والتي ينبعث جمالها واتزانها من داخلها.

ماء العطر الزهري-الشرقي هذا وبنفحات المسك الزهري الخلابة التي يفوح بها إنما يحتفي بنقاء حجر اليشم الأبيض وبرقة زهرة الماغنوليا وملامها الأنثوية. وها هي الماغنوليا محاطة بزهور بيضاء؛ فزيت زهر البرتقال يجود بالضياء والنقاء، فيما تستحضر زهرة الفاوانيا ثراء العطر، وتضيف بتلات الياسمين إليه تركيزاً زهرياً قوياً، وكلها تزيد من رقة زيت خشب الصندل. وأخيراً ثمة غطاء رقيق من المسك يزيد العطر أصالة ورقياً.

عطر ديزيريا Desiria

استلهاماً لحجر اليشم الأرجواني، وفي هذا التجسيد النابض بالحيوية للجمال المتألق والأجواء الرومانسية، يحتفي هذا الحجر بحسناوات الصين الروحانية الأربع الشهيرات.

يسرد عطر ديزيريا، هذا الاسم اللاتيني المشتق من كلمة desire باللغة الإنجليزية (وتعني الرغبة)، قصة حب وشغف أزلية عبر حجر اليشم الأرجواني المفعم بالحيوية والإثارة الحسية مثله مثل زهر ربيعية وارفة متألقة في حديقة صينية ملكية.

هذا العطر الزهري-الشرقي الأخّآذ لا فقط يجسد عبق حديقة صينية وقد احتضنته قارورة زجاجية، بل ويجسد أيضاً هذا الحجر الكريم الطافح بالرومانسية والأحلام الوردية حين يمتزجان بجاذبية زهرة الماغنوليا وإغوائها. وها هي وريقات هذه الزهرة التويجية تضفي لمسات براقة تنتشر على امتداد طريق نزهة صباحية سيراً على الأقدام في حديقة ملكية ندية غمرها هذا العطر بثرائه، فيما يؤكد المسك الرومي الخالص شخصيته المميّزة بفعل رومانسيته وجاذبيته.