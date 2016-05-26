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رسم الحناء لإطلالة مميزة بالحجاب

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الخميس 26-05-2016 18:29

هل أنت من محبات التاتو، لكن تقلقك حقيقة أنه سيبقى إلى الأبد؟ ننصحك بأن تلجئي إلى تاتو الحنّة، الذي يُتيح لك التغيير، والذي بات متوفراً بتصميمات حديثة ومبتكرة، إلى جانب التصميمات الشرقية والتراثية القديمة.

ولضمان استمرار تاتو الحنّة لفترة طويلة إليك هذه النصائح:
• عند رسم الحناء، اغسلي المنطقة التي ستقومين بنقش الحناء عليها.

• قومي بتجهيز محلول الليمون ورشي به التاتو لضمان ثبات وامتصاص الجلد للحنة.

• تجنبي استخدام الماء نهائياً على جسمك، أثناء الساعات الثماني التي تعقب عملية النقش.

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• قومي باستخدام قطعة من القماش الناعم أو القطن المبلّل بزيت الزيتون لإزالة الحناء.

مكونات محلول الليمون :عصير ثلاث ليمونات مع ملعقة من السكّر. ضعيه في بخّاخة، ورشّيه بعد رسم الحناء بنصف ساعة، ثم كرّري عملية الرشّ كلّ نصف ساعة. اتركي الحنّة لمدّة ساعتين ـ على الأقلّ ـ على المنطقة المراد وشمها .

 

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سيدتي