عرس ملكي في عرض ايلي صعب للخياطة الراقية

أيقظ المصمم اللبناني ايلي صعب الاميرة النائمة في كل امرأة حضرت عرضه هذه السنة ، كان العرض بمثابة عرس ملكي بأتم معنى الكلمة انتظرته الصحافة و تميز بحضوره الذي ضم النجمتين اللبنانيتين إليسا و هيفاء وهبي .

لم يخرج ايلي صعب عن الخط الذي اعتدنا عليه فهو مصمم فساتين نجمات السجادة الحمراء دون منازع .و أكاد اجزم انه وصل ,في عرضه الأخير, الى قمة النضج وهذا من خلال تقديم مجموعة من فساتين السهرة من الصعب اختيار أجملها . كانت كل قطعة تحمل كل روعة التطريز ات التي تذكر بفساتين الملكات في القرون الذهبية ، تبهر الانظار من شدة دقتها وجماليتها ، والوان استوحاها من الوان الأحجار الكريمة من الأحمر الياقوتي و الأخضر الزمردي أزرق الياقوتي وطبعا الألماس التي جسد كل جمالياته وروعته في فستان العروس التي بدت وكانها ملكة يوم عرسها .

أما القصات فجاءت متنوعة تستجيب لكل الأذواق والأعمار وتتلاءم مع انحناءات جسم المرأة بكل تألق .منها فساتين البوستييه المصنوعة من الأقمشة الشفافة مثل الحرير الأورغونزا و الساتان الفاخر التي زادت من روعة التطريزات و وخاصة قصة الاومبير Taille Empire الملكية ، و القصات المنتفخة والخصر النحيف وقصات اعلى الفساتين التي تنوعت ما بين البوستييه و إبراز نصف الكتف بياقات متدلية ، و جماليات الظهر من خلال فتحات هندسية الأشكال ، إنه الحلم والإبداع و الرومانسية و الأناقة من وجهة نظر رجل شرقي يعشق المرأة حتى النخاع . .