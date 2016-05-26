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فصائل المعارضة السورية تتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار فى الغوطة الشرقية

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فصائل المعارضة السورية تتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار فى الغوطة الشرقية فصائل المعارضة السورية تتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار فى الغوطة الشرقية
أعلنت فصائل من المعارضة السورية توصلها إلى اتفاق لوقف المعارك الدائرة بينها فى الغوطة الشرقية بمحيط دمشق والتى أدت إلى مصرع حوالى 500 شخص.

ونقل راديو (سوا) الأمريكى عن أحد فصائل المعارضة السورية (جيش الإسلام) قوله- فى بيان الخميس، أن "جيش الإسلام وفيلق الرحمن توصلا لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار برعاية المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب"، مشيرا إلى أن المفاوضات بشأنه جرت فى الدوحة.

وأضاف الراديو أن الاتفاق ينص على "وقف إطلاق النار وتجريم الاقتتال بين الإخوة وإطلاق سراح المعتقلين وفتح الطرقات العامة أمام المدنيين وإعادة المؤسسات المدنية إلى أصحابها ووقف التحريض الإعلامى وتشكيل محكمة يوافق عليها الطرفان للبت فى قضايا الدماء والاغتيالات".

ولقى أكثر من 500 شخص مصرعهم فى المعارك بين جيش الإسلام وفيلق (الرحمن) منذ أبريل الماضى فى الغوطة الشرقية.

ويعتبر (جيش الإسلام) جزءا من الهيئة العليا للمفاوضات، وهو أحد أكبر الفصائل السورية المسلحة، والفصيل المهيمن فى الغوطة الشرقية.
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