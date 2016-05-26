ننشر تحقيقات النيابة في اتهام رجل أعمال بالنصب في 20 مليون جنيه

كشفت التحقيقات التي تجريها نيابة المقطم والخليفة، في واقعة نصب رجل أعمال ومحاميه على عدد من المواطنين بمبالغ مالية وصلت جملتها إلى 20 مليون جنيه بزعم تنفيذ مشروع جبنة بالمقطم لوجود شبهة تورط رجل الأعمال بمشروعات غير معلنة وغامضة مع آخرين بدولة قطر دون علم المجني عليهم .

كما تبين أن عدد المجني عليهم 12 شخصًا، وأن جملة الأرباح الشهرية للمشروع لا تتعدى الـ 30% الأمر الذي أثار ريبة المجني عليهم تجاه المتهمين.

وكانت قد أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية بسرعة ضبط وإحضار رجل أعمال ومحامية، لاتهامهما بالنصب على المواطنين بالمقطم والاستيلاء على مبالغ مالية وصلت جملتها إلى 20 مليون جنيه، كما طالبت الأجهزة الأمنية بسرعة التحري حول الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمقطم، عدة بلاغات تتهمهما بالنصب عليهم في مبالغ مالية بزعم توظيفها في مشروع لتصنيع الجبنة بالمقطم، وبعد فترة كانت نسبة الرباح ضئيله جدا، وتم تحرير المحاضر اللازمة وعرض القضية على النيابة العامة التي طلبت سرعة ضبطهم لسؤالهم عن الواقعة.