نتالي كرم تطلق مجموعتها الأولى من الأزياء الجاهزة

أطلقت المصممة اللبنانية الشابة نتالي كرم مجموعتها الأولى من الأزياء الجاهزة والتي حملت اسم Love Hangover والتي جاءت تكريماً لسيدات جيل السبعينيات اللواتي ألهمنها أمثال: Diana Ross, Bianca Jagger, Lauren Hutton. تستوحي ناتالي من المرأة العصرية التي تصمم لها أزياءً خلاقة ذات قصات حديثة الأبعاد، أزياء تفيض بمزيج من العصرية والإحساس. كما تتأثر تصاميمها بجيل الديسكو من السبعينات والثمانينات واللباس الرجالي الكلاسيكي.

أما التفاصيل، فتأتي في مقدمة مجموعة ناتالي كرم. فتقنيتها الدقيقة وقصاتها الراقية والكورسيهات المبنية في القماش تم تصميمها لتعكس شخصية المرأة العصرية وأنوثتها.

كما تشمل مجموعة Love Hangover مزيج مشوق يجمع الكسم المرسوم والسلس الخفيف بألوانٍ نابضة بالحياة وتفاصيل مفاجئة على ظهر تصاميمها.

يذكر أن المصممة نتالي كرم قد حازت مرتين على الجائزة الأولى لأفضل مصمم في مدرسة تصميم الأزياء الفرنسية ESMOD. وعملت مع أبرز المصممين العالميين لمدة 15 سنة، مما مكّنها من الحصول على المعرفة والخبرة الكافيتين لإطلاق علامتها الخاصة.

تعرّفي معنا على مجموعة Love Hangover للمصممة نتالي كرم.