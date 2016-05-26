النيابة تحقق مع عاطل متهم بسرقة سيارة وهواتف محمولة فى مدينة نصر

تحقق نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول، مع عاطل متهم بسرقة سيارة بداخلها هواتف محمولة بدائرة قسم مدينة نصر.

كان قد ورد بلاغا من "ماجد.ع.س" 30 سنة، حاصل على ليسانس تربية، بأنه تعرض لسرقة سيارته وبداخلها هاتفى محمول، خلال تواجده بمنطقة الحى الثامن بمدينة نصر.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على "أحمد. م" 29 سنة عاطل، سبق اتهامه فى قضايا أخرى، حيث اعترف بالواقعة، وتم العثور على السيارة وبداخلها الهواتف المسروقة.

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