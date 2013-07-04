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Nicole Kidman نجمة Jimmy Choo لخريف 2013

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Nicole Kidman نجمة Jimmy Choo لخريف 2013 Nicole Kidman نجمة Jimmy Choo لخريف 2013

بعد سماع أنباء عن التعاون بين الممثلة نيكول كيدمان وصانع الأحذية الفخمة، العالمي جيمي شو، في شهر مايو الماضي، أطلقت العلامة حملتها الدعائية لخريف 2013 والتي ظهرت فيها كيدمان بصورة بطلة من بطلات أفلام ألفريد هيتشكوك. وقدمت كيدمان شخصية امرأة فاتنة في كل إعلان من إعلانات جيمي شو للمجموعة الجديدة. وليست نيكول كيدمان الفاتنة هي المفاجأة السارة الوحيدة في هذه الحملة الدعائية الجديدة. إذ كشفت العلامة عن مجموعة من الأحذية المميزة، بعضها بكعب عالٍ وبعضها الآخر شتوي جذاب، بالإضافة الى مجموعة من حقائب اليد العصرية والنظارات الجميلة.
شاهدي صور الإعلان وأخبرينا برأيك بمجموعة جيمي شو الخريفية.

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سيدتي