صور.. حسين فهمي يُلغي سفره على متن «الخطوط الأردنية» لدعم «مصر للطيران»

كتبت – إنجي لطفي

اضطر الفنان حسين فهمي، وفريق تصوير برنامج “زمن”، المذاع على فضائية “الغد”، إلى تأجيل سفرهم إلى الأردن لعدة أيام.

وجاء التأجيل، انتظارًا لحين انطلاق أول رحلات شركة مصر للطيران إلى الأردن، والمقرر لها صباح اليوم الخميس ، دعمًا لشركة مصر للطيران.

وحرص الفنان حسين فهمي، على مصافحة طاقم الطائرة، والتقاط صور تذكارية معهم، لرفع روحهم المعنوية .

وقال الفنان حسين فهمي، في تصريحات صحفية له، إن “واجبه يقتضي أن يدعم شركة الطيران الوطنية في ظل الظروف التي تمر بها”، مضيفًا أن” هناك حملة في وسائل الإعلام الغربية تستهدف تشويه سمعة مصر وضرب السياحة، ولابد أن نكون نتصدي لها” .

يذكر أن فضائية “الغد”، بدأت في إنتاج وبث برنامج “زمن” الذي يجوب الأقطار العربية، ويتناول القضايا الاجتماعية، والثقافية معاصرة، ويرويها شهود عيان، ورموز شاركت في صناعة هذا الواقع، ويبث البرنامج في العاشرة مساءً من كل سبت بتوقيت القاهرة .