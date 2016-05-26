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«الصحة»: غلق 409 منشأة صحية خاصة خلال الربع الأول من العام الجاري

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«الصحة»: غلق 409 منشأة صحية خاصة خلال الربع الأول من العام الجاري «الصحة»: غلق 409 منشأة صحية خاصة خلال الربع الأول من العام الجاري

الدكتور أحمد عمادالدين راضي، وزير الصحة – أرشيفية

أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن إصدار قرارات غلق إداري لـ 409 منشأة طبية غير حكومية نتيجة لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية، وذلك خلال الحملات التي قامت بها الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقال الدكتور صابر غنيم رئيس  الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، في بيان صادر عن الوزارة اليوم، إن الإدارة تلقت 222 شكوى خلال الربع الأول من العام الجاري.

كما قامت باستصدار شهادات جودة لعدد 22 مستشفى ، واستصدار تراخيص لعدد 6 نوادي صحية وجيم ، و ترخيص 62 معمل أسنان .

وفي ذات السياق قامت الإدارة العامة للتراخيص الطبية باستصدار 11497 ترخيص مزاولة مهنة , بالإضافة إلى 30 ترخيص مزاولة مهنة داخل للخبراء الأجانب , 62 ترخيص زمالة مصرية.

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