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عمرو سليم يعزف على البيانو توزيعات جديدة لآشهر الأغانى بالأوبرا غدا

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عمرو سليم يعزف على البيانو توزيعات جديدة لآشهر الأغانى بالأوبرا غدا عمرو سليم يعزف على البيانو توزيعات جديدة لآشهر الأغانى بالأوبرا غدا

يقدم عازف البيانو عمرو سليم توزيعا موسيقيا جديدا لمجموعة من أشهر الأغانى ،ومنها “أيظن_جبار_الليالى”،وذلك بالحفل المقام  فى الثامنة مساء غدا الجمعة 27 مايو على المسرح المكشوف ..

كما يعزف ايضا ألحان أغانى ضي القناديل ، رساله من تحت الماء ، النهر الخالد، إنت عمري، لا مش أنا اللي أبكي ، صافيني مرة وساكن قصادي .

واعرب عمرو سليم عن سعادته لاقامة حفل بدار الاوبرا باعتبارها قلعة الفنون والثقافة فى والوطن العربى مؤكداً اعتزازه بجمهورها المتذوق لالوان الفنون الجادة .

يشار ان عمرو سليم عازف مبدع وموزع موسيقي متفرد ، يمتاز باسلوب خاص فى العزف على الة البيانو ، تعاون مع مجموعة متميزة من الفنانين المصريين والعرب، ويضم ريبرتواره نخبة من الحان الطرب.

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