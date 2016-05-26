عمرو سليم يعزف على البيانو توزيعات جديدة لآشهر الأغانى بالأوبرا غدا

يقدم عازف البيانو عمرو سليم توزيعا موسيقيا جديدا لمجموعة من أشهر الأغانى ،ومنها “أيظن_جبار_الليالى”،وذلك بالحفل المقام فى الثامنة مساء غدا الجمعة 27 مايو على المسرح المكشوف ..

كما يعزف ايضا ألحان أغانى ضي القناديل ، رساله من تحت الماء ، النهر الخالد، إنت عمري، لا مش أنا اللي أبكي ، صافيني مرة وساكن قصادي .

واعرب عمرو سليم عن سعادته لاقامة حفل بدار الاوبرا باعتبارها قلعة الفنون والثقافة فى مصر والوطن العربى مؤكداً اعتزازه بجمهورها المتذوق لالوان الفنون الجادة .

يشار ان عمرو سليم عازف مبدع وموزع موسيقي متفرد ، يمتاز باسلوب خاص فى العزف على الة البيانو ، تعاون مع مجموعة متميزة من الفنانين المصريين والعرب، ويضم ريبرتواره نخبة من الحان عيون الطرب.