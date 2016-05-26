النيابة تستعجل تحريات الأمن الوطني في «إلقاء مولوتوف على مبنى قطاع مصلحة السجون»

أمر المستشار عمرو غراب، رئيس نيابة بولاق أبوالعلا،اليوم الخميس، باستعجال تحريات الأمن الوطني حول واقعة إلقاء 6 أشخاص زجاجات المولوتوف على مبنى قطاع مصلحة السجون، في منطقة أرض الترجمان ببولاق، حسبما أفاد مراسلنا.

وأمرت النيابة، بانتداب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية، لفحص زجاجات المولوتوف وبيان المواد المستخدمة في تجهيزها، وإعداد تقرير حول تلفيات سيارة النجدة التي تعرضت للاحتراق، وتفريغ كاميرات المراقبة، وعرض محتواها للوصول إلى الجناة.

وأكدت معاينة فريق نيابة بولاق أبوالعلا، تعرض سور مبنى قطاع مصلحة السجون لبعض التلفيات جراء إلقاء 6 أشخاص مجهولين زجاجات المولوتوف عليه.

وأسفر الحادث، عن احتراق سيارة نجدة كانت تقف بجوار مبنى المصلحة.

واستمعت النيابة، إلى أقوال أمين الشرطة المكلف بحراسة مبنى مصلحة السجون أعلى كوبرى أكتوبر، والذي أكد في أقواله أن المتهمين تعدوا عليه أثناء محاولته التصدي لهم.

وأوضح الحارس، أنهم لم يكونوا ملثمين، ولكن بُعد المسافة بينه وبينهم حالت دون تحديد لامحهم.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة،قد تلقت إخطارًا من قطاع مصلحة السجون بمنطقة أرض الترجمان بقيام عددٍ من الأشخاص المجهولين بإلقاء زجاجات المولوتوف على سور المبنى، وسيارة نجدة، وفرارهم هاربين؟.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، لمُباشرة التحقيقات، والتي أمرت بما سبق.