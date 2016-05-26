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سائق يفوز بالياناصيب ويستمر في الذهاب لعمله

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سائق يفوز بالياناصيب ويستمر في الذهاب لعمله سائق يفوز بالياناصيب ويستمر في الذهاب لعمله

أصر سائق حافلات عامة في بريطانيا، على الذهاب إلى عمله كالمعتاد حتى لا يتسبب في إرباك زملائه وتأخير الركاب عن الذهاب إلى أعمالهم، رغم فوزه بمبلغ 6.1 مليون إسترليني في جائزة اليانصيب الكبرى.

وصرخ البريطاني كيفين جونز فرحا صباحا عندما تحقق من أن جميع الأرقام الستة في تذكرة اليانصيب عبر الإنترنت ليجد نفسه قد حصل على 6.1 مليون إسترليني، وأعرب عن فرحته الشديدة بالفوز قائلا :”إنه تعويض عن خسارته لجميع ما يملك منذ سنوات عندما كان يعيش مع عائلته في إسبانيا وتعرض لسرقة مرتين خسر فيهما كل ما يملك”.

وأضاف :”من المدهش تماما ما حدث.. نعتقد أنه ليس لدينا أي شيء ونعمل على مدار الساعة لنعيش ثم يأتي إلينا هذا المال نستطيع الآن أن نعيش الحياة التي كنا نحلم بها شيء لم نكن نعتقد أنها ستحدث لنا”.

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