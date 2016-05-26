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حملة تفتيشية موسعة في سوق الخضار بأبوظبي

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حملة تفتيشية موسعة في سوق الخضار بأبوظبي حملة تفتيشية موسعة في سوق الخضار بأبوظبي

نفذ جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية صباح اليوم حملة تفتيشية موسعة في سوق الخضروات والفواكه بمنطقة الميناء، وذلك بالتزامن مع حملة أخرى في محلات الهايبرماركت شملت 16 محلا في أبوظبي.

وتأتي هذه الحملات لرصد حالات سوء تخزين المواد الغذائية من الخضار والفواكه والتأكد من وصولها إلى المستهلك سليمة ضمن خطة  تفتيشية سنوية منظمة تشمل كافة المنشآت الغذائية، خاصة في فصل الصيف وقرب حلول شهر رمضان الفضيل حيث تزداد نسبة تلف المواد الغذائية بسبب الحرارة المرتفعة.

وأكد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية سعيه من خلال هذه الحملات إلى مراقبة التزام المنشآت الغذائية على مستوى إمارة أبوظبي بالاشتراطات الصحية وشروط التخزين والنظافة وتطبيق العاملين فيها لهذه الاشتراطات.

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