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سلطان القاسمي يصدر مرسوما أميريا بشأن إنشاء هيئة الشارقة الصحية

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سلطان القاسمي يصدر مرسوما أميريا بشأن إنشاء هيئة الشارقة الصحية سلطان القاسمي يصدر مرسوما أميريا بشأن إنشاء هيئة الشارقة الصحية

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بتعديل المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة الشارقة الصحية.

ونص المرسوم الأميري رقم (33) لسنة 2016 في مادته الأولى على أن يستحدث بندين في نص المادة رقم (8) من المرسوم المشار إليه ويقرأ كالتالي

10 - تشكيل اللجان الطبية أو غيرها من اللجان الأخرى الدائمة أو المؤقتة التي تحتاجها الإمارة أو يحتاجها تنظيم العمل في الهيئة وتحديد مهامها واختصاصاتها.
> 11 - أي مهام أو اختصاصات أخرى يكلف بها من الحاكم أو المجلس.

كما نصت المادة الثانية على أن يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

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