البرلمان العربى يعقد جلستين بالقاهرة لمناقشة تطورات الأوضاع بالمنطقة

يعقد البرلمان العربى برئاسة أحمد الجروان جلسته الخامسة والأخيرة لدور الانعقاد الرابع وكذا الجلسة السادسة والختامية لدور الانعقاد الرابع والأخير من الفصل التشريعى الأول (ديسمبر 2012- يونيو 2016) يومى الإثنين والأربعاء المقبلين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

كما ينظم البرلمان العربى المؤتمر الثالث للبرلمانيين العرب حول قضايا الطفولة يوم الثلاثاء المقبل ومؤتمر "الآليات العربية لحقوق الإنسان وتعـزيـــز الأمن القـومــى العــربــــي" يوم 2 يونيو المقبل بالجامعة العربية.

وأفاد بيان للبرلمان العربى اليوم الخميس بأنه ستسبق هذه الجلسات اجتماعات اللجان الأربع الدائمة للبرلمان العربى بعد غد السبت وعلى مدى يومين، التى ستركز على المواضيع المرتبطة بتطورات الأوضاع فى المنطقة العربية، وكذا استكمال الموضوعات المدرجة على جداول أعمال لجان البرلمان بخطته لدور الانعقاد الرابع.

ويتضمن جدول أعمال لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومى عرضا حول الاجتمـاع الطارئ المشترك لمكتب البرلمان العربى واللجنـة المنعقد فى مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة الاثنين المقبل لمناقشة تطورات الأوضاع فى سوريا، خاصة بمدينة حلب، كما يتضمن مراجعة ميثاق الوحدة الثقافية العربية فى إطار الأمن القومى العربى، والبرنامج التنفيذى لمخرجات المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية الذى عقد يومى 24 و25 فبراير الماضى، ومشروع وثيقة المصالحة وخطة إنجازها، إلى جانب البنود الدائمة على جدول أعمال اللجنة، والتى تتضمن مستجدات القضية الفلسطينية، والأمن القومى العربى، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، والجولان العربى السورى المحتل.

وسيتضمن جدول أعمال لجنة الشؤون الإقتصادية والمالية، على وجه الخصوص، مستجدات الاطار الاستراتيجى العربى للتنمية المستدامة وخطته التنفيذية واعتماد الرؤية النهائية للجنة حولها للعرض على الجلسة العامة، بالإضافة إلى توصيات اللجنة حول التكامل الاقتصادى العربى، وسبل تحقيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وكذا مشروع رؤية البرلمان العربى 2045 والتى تتناول رؤية للعالم العربى ومواجهة التحديات التى يتعرض لها بحلول عام 2045 أى بمرور مائة عام على انشاء جامعة الدول العربية، كما تستعرض اللجنة تقريرا حول تقدمها فى إنجاز خطة عملها خلال دور الانعقاد الرابع، ومقترحاتها للفصل التشريعى الجديد.

وستستعرض لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان التقرير الختامى الصادر عن ورشة العمل الثالثة للمنظمات العربية المتخصصة والإدارات المعنية بشأن المسودة الثالثة للاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، كما ستناقش اللجنة تقرير اللجنة الفرعية لحقوق الانسان بشأن متابعة مستجدات مبادرة البرلمان العربى لحماية حقوق اللاجئين السوريين، ورؤية اللجنة لاختزال الفقر فى العالم العربى.

وسيتناول جدول اجتماعات لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب تقرير اللجنة الفرعية بشأن إعداد قانون عربى لحماية وصيانة البيئة، وتتداول اللجنة مقترحها حول مشروع وثيقة حماية البيئة العربية، وستعقد اللجنة جلستى استماع حول موضوع " الإعلام الرقمى فى العالم العربي" وموضوع " الواقع الصحى فى الوطن العربى "، كما ستستعرض اللجنة آخر المستجدات للمؤتمر الثالث للبرلمانيين العرب حول قضايا الطفولة، والذى ينظمه البرلمان العربى والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وسيسبق كل هذه الفعاليات الاجتماع الحادى عشر لمكتب البرلمان العربى الذى سيناقش غدا الجمعة بمقر الجامعة العربية الموضوعات المدرجة على جداول أعمال اللجان، وكذا البنود الدائمة على جدول اعمال المكتب، على أن يعقد المكتب اجتماعه الثانى عشر عشية انعقاد الجلسة الخامسة للبرلمان العربى لاستعراض تقارير اللجان واقرار جدول اعمال الجلستين الخامسة والسادسة.

وينظم البرلمان العربى ايضا، مؤتمر"الآليات العربية لحقوق الإنسان وتعـزيـــز الأمن القـومــى العــربــــي" يوم الخميس المقبل، بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبالاشتراك مع الفيدرالية العربية لحقوق الانسان، وذلك بالقاعة الاندلسية لجامعة الدول العربية، وسيكرس هذا المؤتمر، الذى سيعقد على جلستين، دراسة سبل تفعيل الآليات الاقليمية الخاصة بحقوق الانسان، كمدخلا لدعم وتعزيز احترام حقوق الانسان بالوطن العربى، وسبيلاً لتعزيز الأمن الوطنى من خلال تفعيل الآليات الوطنية والاقليمية الخاصة بمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان.

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