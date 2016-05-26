ضابط يقتل طفلا خطأ بعد صدمه بسيارته ويسلم نفسه للشرطة فى الشرقية

سلم الملازم أسامة عبد الفتاح، ضابط نظام بمركز شرطة ديرب نجم بالشرقية، اليوم، نفسه للشرطة، بعد قتله طفلا في السادسة من العمر، صدمه بسيارته بطريق الخطأ.

تلقي اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم ، يفيد بلاغا بوصول "محمد عزت السيد " 6 سنوات، ومقيم بقرية شبرا دائرة المركز، للمستشفى العام جثة هامدة، وتم التحفظ على جثته، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15148 جنح ديرب نجم لسنة 2016.

وتبين من التحقيقات التي باشرها إبراهيم عبد الخالق، وكيل أول نيابة ديرب نجم برئاسة أحمد أبوالليل مدير نيابة ديرب نجم ، وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، أنه أثناء قيادة الضابط سيارته بالطريق العام، خرج الطفل مسرعا أمام السيارة، ولم يتمكن الضابط من مفاداته، فصدمه بسيارته، وحاول الوصول به إلى أقرب مستشفى ، ولكن الطفل توفى متأثرا بإصابته، فقام الضابط بالتوجه لمركز الشرطة وسلم نفسه وسيارته.

وبسؤال والد الطفل، لم يتهم أحدا وقرر أن الوفاة قضاء وقدر ولا توجد شبهة جنائية، وصرحت النيابة بدفن الجثة وإخلاء سبيل الضابط بضمان محل وظيفته على ذمة التحقيقات .

- مباحث أولاد صقر تضبط عاطلين بحوزتهما خرطوش وكمية من مخدر البانجو