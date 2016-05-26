انتبه.. الموبايل يقتلك ببطء.. 7 نصائح لتجنب أضراره

أصبحت الهواتف المحمولة جزءا من الحياة اليومية لا غنى عنها، على الرغم من آثارها الضارة على الصحة، لكن من الممكن التغلب على أضراره من خلال بعض النصائح.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى" بولد سكاى" أثبتت بعض الدراسات أن الهواتف المحمولة قد تقتلك ببطء، حيث إن الإشعاع قد يضر بالصحة تدريجيا ويؤثر على الحمض النووى ويمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

وحسب التقرير أوضحت بعض الدراسات السابقة أن الهواتف المحمولة يمكن أن تغير الجينات الوراثية فى الجسم، والإصابة ببعض المشاكل الصحية الأخرى التى يسببها الإشعاع كسرطان العين والغدة الدرقة والجلد والدم والثدى وعدة أنواع أخرى من السرطانات.

كما قدم التقرير بعض الاحتياطات التى يجب اتباعها لتجنب المخاطر الصحية لاستخدام الهاتف المحمول والتى تتضمن الآتى:

>

موضوعات متعلقة..

>

- أبرزها الموبايل والجلوس الخاطئ.. أسباب غير متوقعة تصيبك بالاكتئاب

>1. أثناء الفترات التى تكن متأكد أنك لن تحصل على أى مكالمات فيجب اختيار وضع الطائرة على الهاتف.>2. استخدام سماعات الأذن أفضل بكثير من وضع الموبايل بالقرب من أذنيك، ومن الأفضل تجنب سماعات البلوتوث، لأنه قد تصدر إشعاعا.>3. عندما تكون فى منطقة بها إشارات ضعيفة، تجنب إجراء أى مكالمة فى مثل هذه الأماكن.>4. تجنب المحادثات الطويلة التى تسخن أذنيك، والأفضل استخدام الهاتف الأرضى لإجراء محادثات طويلة.>5. ومن الأفضل نسبيا وضع الهاتف فى يديك بدلا من وضعه فى الجيوب الخاصة بك.>6. إذا كان لديك محادثات مطولة، فمن الأفضل استخدام الرسائل النصية.>7. قبل النوم لا تضع الهاتف المحمول بالقرب من رأسك.

- اعرف تأثير استخدام الموبايل والسماعات لفترات طويلة على ودانك وسمعك