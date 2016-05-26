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الأهلي: انسحاب الزمالك ليس من شأننا

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الأهلي: انسحاب الزمالك ليس من شأننا الأهلي: انسحاب الزمالك ليس من شأننا

التزم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني الأهلي الدبلوماسية الشديدة، ردًا على قرار نادي الزمالك بالانسحاب من بطولة الدوري.

وصرح عبد الحفيظ عبر قناة الحياة "ليس لي علاقة بانسحاب الزمالك، هذا قراره".

وأضاف "اقتربنا من حصد بطولة الدوري، ولكن المسابقة لم تنته بعد، ويتبقى لنا مباريات مهمة للغاية".

ويتفوق الأهلي على الزمالك بفارق 8 نقاط، ويتبقى للفريقين 5 مباريات في بطولة الدوري.

وأشار إلى أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن يول قد يناقش خلال الفترة القادمة إمكانية ضم لاعبين جدد.

واستدرك "لكن لا مجال للحديث عن رحيل أي لاعب، خاصة أن الموسم ينتهي أول أغسطس، ونحتاج لكل لاعب في ظل ضغط المباريات بثلاث بطولات مختلفة".

ولفت سيد عبد الحفيظ في ختام تصريحاته إلى أن الجهاز الفني ينتظر نتيجة الأشعة التي أجراها شريف إكرامي لتحديد حجم إصابته في كاحل القدم.

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