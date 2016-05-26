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الغندور يرحب بإقالته ردًا على انسحاب الزمالك

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الغندور يرحب بإقالته ردًا على انسحاب الزمالك الغندور يرحب بإقالته ردًا على انسحاب الزمالك

أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام أنه لا يمانع الرحيل عن منصبه، بعدما رهن رئيس نادي الزمالك استمرار الفريق في بطولة الدوري بإقالته.

وصرح الغندور عبر إذاعة الشباب والرياضة "اتحاد الكرة صاحب القرار الأول والأخير، ومجلس الإدارة له كامل الحرية في اتخاذ ما يراه في صالح اللعبة".

وأضاف: "اتحاد الكرة هو من تعاقد معي، وأتقاضى منه راتبًا كنت أحصل على 3 أضعافه قبل الاستعانة بي في رئاسة لجنة الحكام بوقت حرج".

وتابع "لجنة التحكيم لن تقف على جمال الغندور أو غيره".

ووصف الغندور ما تردد بمجاملة لجنة الحكام للأهلي، بأنه "كلام فارغ"، مضيفًا "عندما كنت حكمًا كنت أتعرض لهجوم شديد من جماهير الأهلي".

وأشار إلى أن طرد اثنين لاعبين في مباراة المقاولون العرب قرار صحيح، لافتًا إلى أنه قام بطرد 3 لاعبين في مباراة ودية بين منتخبي غانا وليبيا.

وكان رئيس نادي الزمالك لوح أمس بالانسحاب من بطولة الدوري، اعتراضًا على طرد لاعبين من المقاولون في مباراة الأهلي، وربط استمرار الفريق الأبيض في المسابقة بإقالة جمال الغندور من رئاسة لجنة الحكام.

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فيديو اليوم السابع