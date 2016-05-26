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تقرير سعودي - أهلي جدة قد يستغنى عن عبد الشافي من أجل المدرب الجديد

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تقرير سعودي - أهلي جدة قد يستغنى عن عبد الشافي من أجل المدرب الجديد تقرير سعودي - أهلي جدة قد يستغنى عن عبد الشافي من أجل المدرب الجديد

قالت صحيفة سبورت إن جوزيه جوميز البرتغالي اشترط على فريق أهلي جدة بعض الأمور من أجل قبول تدريبه منها الاستغناء عن البرازيلي ماركينهو أو الدولي المصري محمد عبد الشافي.

وينتهي عقد السويسري كريستيان جروس مدرب الأهلي الحالي في 30 يونيو المقبل، ويريد النادي التعاقد مع جوميز الذي قاد التعاون للمركز الرابع في الدوري.

وأشار التقرير إلى أن جوميز اشترط بعض الأمور من أجل قبول المهمة منها التعاقد مع لاعب ارتكاز وكذلك عدم شراء مدافع أجنبي لتعويض أسامة هوساوي.

ورفض جوميز أيضا التعاقد مع مهاجم أجنبي لقناعته باللاعب السوري عمر السومة.

وينتهي عقد عبد الشافي صاحب الـ30 عاما مع أهلي جدة في 2018.

وسينضم عبد الشافي لمعسكر منتخب المقبل الذي يستعد لمواجهة تنزانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 يوم يونيو.

وغاب عبد الشافي بسبب الإصابة عن المعسكر الماضي الذي شهد تفوق الفراعنة على نيجيريا في مواجهتي التصفيات.

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