انضمام ميسي وماسكيرانو للمنتخب الأرجنتيني استعدادا لكوبا أمريكا

(إفي): انضم ليونيل ميسي وخافيير ماسكيرانو لتدريبات المنتخب الأرجنتيني الذي يستعد لخوض بطولة كوبا أمريكا في نسخة الاحتفال بمئويتها بين 3 و26 من يونيو بالولايات المتحدة.

وتوجه لاعبا برشلونة من مطار بوينوس أيرس مباشرة إلى معسكر المنتخب في منطقة أزيزا على بعد 22 كلم من العاصمة.

ويخوض فريق المدرب خيراردو مارتينو المباراة الودية الوحيدة استعدادا للبطولة أمام هندوراس يوم الجمعة المقبل.

وشارك ميسي وإيفر بانيجا في تدريبات للإحماء خلال المران المسائي للفريق، بينما تدرب ماسكيرانو مع باقي زملائه.

وجرب المدير الفني أول تشكيل مكون من سيرخيو روميرو وجابريل ماركادو ونيكولاس أوتامندي وراميرو فونيس موري وماركوس روخو ولوكاس بيجليا وخافيير ماسكيرانو واريك لاميلا وأنخل دي ماريا وجونزالو هيجواين وسيرخيو أجويرو استعدادا للبطولة.

وسيرافق ميسي باقي لاعبي المنتخب في مباراة الجمعة ويتوجه بعدها من سان خوان إلى برشلونة للإدلاء بأقواله أمام القضاء الاسباني حول اتهامه في قضايا ضريبية، ثم يعود بعدها إلى مدينة سانتا كلارا الأمريكية للانضمام إلى المنتخب الأرجنتيني.