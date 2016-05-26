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رونالدو: أتمنى عودة يونايتد للقمة مع مورينيو

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رونالدو: أتمنى عودة يونايتد للقمة مع مورينيو رونالدو: أتمنى عودة يونايتد للقمة مع مورينيو

عبر كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد عن سعادته باقتراب تولي جوزيه مورينيو قيادة مانشستر يونايتد، مشيرا إلى رغبته في رؤية الفريق يعود إلى القمة معه.

وقال رونالدو لقناة لاسيكستا:"قدوم مورينيو ليونايتد أمر جيد".

وأضاف "أتمنى عودة يونايتد لأنه افتقد للهوية نوعا ما في السنوات الأخيرة".

وأردف "يؤلمني رؤيته يعاني بهذا الشكل لأنني أحمله في قلبي. أتمنى أن يعيده مورينيو إلى القمة".

وعن علاقته بالمدرب الاستثنائي وقتما لعب تحت قيادته في ريال مدريد قال:"لا توجد مشكلة حالية بين وبينه، سأعانقه إذا رأيته".

وتابع "لا أحمل ضغينة تجاه أحد بغض النظر عن حجم الضرر الذي يسببه لي. لا أقول إنه فعل، لكنني أتكلم بصفة عامة".

وأصبح مورينيو قاب قوسين أو أدنى من قيادة يونايتد بعدما رحل رسميا المدرب الهولندي لويس فان جال.

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