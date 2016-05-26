مى عز الدين: مسلسل «وعد» يكشف حالة «اللخبطه» و«التخبط» فى حياتنا

وصفت الفنانه مي عز الدين مسلسلها الجديد “وعد” المقرر عرضه في رمضان، بأنه “مغامرة “موضحة أن شركات الإنتاج تخشى تقديم أعمال مشابهة، ولا يعود ذلك إلى التكاليف الإنتاجية فقط، بل إلى قصته الهادئة والبعيدة عن الصخب.

مى فسرت تعليقها قائلة ” نستطيع طرح حكاية هادئة ونجعل من أحداثها ساخنة ومشوّقة، وتستهوي المشاهد لمتابعتها ،وهذا ما نراهن عليه مع الشركة المنتجة، ومع سيناريو وحوار محبوك للكاتب محمد سليمان عبد الملك، وإدارة المخرج ابراهيم فخر”.

وعمّا جذبها لمسلسل “وعد”، تقول مى “استهوتني الفكرة والموضوع الذي يلامس كل البشر حالياً في حياتهم اليومية وعلاقاتهم الاجتماعية، سواء أكانوا رجالاً أم نساء، وأعني “اللخبطة” والتخبط اللذين يرافقان خياراتنا”، مشيرة إلى أن “كل مشاهد سيرى نفسه في المسلسل، ولا أقصد شخصية وعد فقط بل أعني إحدى شخصيات العمل عموماً”.

مى تحدثت عن دورها قالت “وعد، ليست رومانسية فقط بل حالمة أيضاً، تتمتع بشخصيّة قوية، لكن لديها إرباكاً في حياتها، مشابه لذلك الذي يصيب نساء كثيرات في يومنا هذا”.

وتشيد مى عز الدين بسيناريو الكاتب محمد سليمان عبد الملك وعلى جهوده، موضحة أن “من حقه عليّ أن أعتذر له على الظروف والضغط اللذين وضعناه أمامهما في أول لقاء درامي لنا معاً، لكني كنت واثقة بأنه سيكون على قدر الثقة والمسؤولية”، وتضيف “لدي مشكلة كيف سأتمكن من العمل مع مخرج، بعد ابراهيم فخر. هذا تعاملي الثاني معه بعد “حالة عشق” في العام الماضي و تعودت على العمل معه ،ودرجة التفاهم والكيمياء بينا في العمل قوية، فهو يفهمني حتى أن عيوبنا واحدة وهي التدقيق في تفاصيل التفا

من جانبه أكد المخرج إبراهيم فخر ” أن الحلقات تناقش مشاكل اجتماعية عدة، وتحمل في أحداثها رومانسية ستجذب المشاهد” وأشار إلى أن “المسلسل صور جزء منه في تايلاند.

وتدور أحداث مسلس “وعد” حول وتبدأ القصة من بيت زوجي هادئ، قبل أن تشتعل النار بين “وعد” (مي عز الدين) المرأة الباحثة عن الرومانسيّة، وزوجها الدكتور سليم (حازم سمير). أول المفاجآت تتمثل بدخول يوسف المصري (أحمد صلاح السعدني) في حياة وعد، إذ تلتقيه لأول مرة في أحد الملاهي الليلية في مدريد، حيث تسافر مع زوجها لتمضية إجازة لبضعة أيّام، غير أن ما كانت تعتقد أنه فترة لإعادة الحياة إلى علاقتها بزوجها، سيكون المسمار الأول في نعش هذه العلاقة المعقدة.

المسلسل من إنتاج “O3 للإنتاج والتوزيع الفني والدرامي والسينما”، تعرضه “MBC مصر” حصرياً في رمضان، ويجمع العمل نخبه من الممثلين، فإلى جانب مي عز الدين، وأحمد صلاح السعدني، وحازم سمير، وحسن حسني، وكارمن لبّس، وملك قورة، يضم كل من رنده البحيري، وسهر الصايغ، وسامية الطرابلسي، وهند رضا وغيرهم.