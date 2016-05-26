أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
مساء الأنوار: ما رأيك في أداء الزمالك أمام إنبي بعد الخسارة الرابعة على التوالي له في الدوري؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

مى عز الدين: مسلسل «وعد» يكشف حالة «اللخبطه» و«التخبط» فى حياتنا

Google+ Print
مى عز الدين: مسلسل «وعد» يكشف حالة «اللخبطه» و«التخبط» فى حياتنا مى عز الدين: مسلسل «وعد» يكشف حالة «اللخبطه» و«التخبط» فى حياتنا

وصفت الفنانه  مي عز الدين مسلسلها الجديد “وعد” المقرر عرضه في رمضان، بأنه “مغامرة “موضحة أن شركات الإنتاج تخشى تقديم أعمال مشابهة، ولا يعود ذلك إلى التكاليف الإنتاجية فقط، بل إلى قصته الهادئة والبعيدة عن الصخب.

مى فسرت تعليقها قائلة ” نستطيع طرح حكاية هادئة ونجعل من أحداثها ساخنة ومشوّقة، وتستهوي المشاهد لمتابعتها ،وهذا ما نراهن عليه مع الشركة المنتجة، ومع سيناريو وحوار محبوك للكاتب محمد سليمان عبد الملك، وإدارة المخرج ابراهيم فخر”.

 وعمّا جذبها لمسلسل “وعد”، تقول مى “استهوتني الفكرة والموضوع الذي يلامس كل البشر حالياً في حياتهم اليومية وعلاقاتهم الاجتماعية، سواء أكانوا رجالاً أم نساء، وأعني “اللخبطة” والتخبط اللذين يرافقان خياراتنا”، مشيرة إلى أن “كل مشاهد سيرى نفسه في المسلسل، ولا أقصد شخصية وعد فقط بل أعني إحدى شخصيات العمل عموماً”.

مى تحدثت عن دورها قالت “وعد، ليست رومانسية فقط بل حالمة أيضاً، تتمتع بشخصيّة قوية، لكن لديها إرباكاً في حياتها، مشابه لذلك الذي يصيب نساء كثيرات في يومنا هذا”.

وتشيد  مى عز الدين بسيناريو الكاتب محمد سليمان عبد الملك وعلى جهوده، موضحة أن “من حقه عليّ أن أعتذر له على الظروف والضغط اللذين وضعناه أمامهما في أول لقاء درامي لنا معاً، لكني كنت واثقة بأنه سيكون على قدر الثقة والمسؤولية”، وتضيف “لدي مشكلة كيف سأتمكن من العمل مع مخرج، بعد ابراهيم فخر. هذا تعاملي الثاني معه بعد “حالة عشق” في العام الماضي و تعودت على العمل معه ،ودرجة التفاهم والكيمياء بينا في العمل قوية، فهو يفهمني حتى أن عيوبنا واحدة وهي التدقيق في تفاصيل التفا

من جانبه أكد المخرج إبراهيم فخر ” أن الحلقات تناقش مشاكل اجتماعية عدة، وتحمل في أحداثها رومانسية ستجذب المشاهد” وأشار إلى أن “المسلسل صور جزء منه في تايلاند.

وتدور أحداث مسلس “وعد” حول وتبدأ القصة من بيت زوجي هادئ، قبل أن تشتعل النار بين “وعد” (مي عز الدين) المرأة الباحثة عن الرومانسيّة، وزوجها الدكتور سليم (حازم سمير). أول المفاجآت تتمثل بدخول يوسف المصري (أحمد صلاح السعدني) في حياة وعد، إذ تلتقيه لأول مرة في أحد الملاهي الليلية في مدريد، حيث تسافر مع زوجها لتمضية إجازة لبضعة أيّام، غير أن ما كانت تعتقد أنه فترة لإعادة الحياة إلى علاقتها بزوجها، سيكون المسمار الأول في نعش هذه العلاقة المعقدة.

المسلسل من إنتاج “O3 للإنتاج والتوزيع الفني والدرامي والسينما”، تعرضه “MBC ” حصرياً في رمضان، ويجمع العمل نخبه من الممثلين، فإلى جانب مي عز الدين، وأحمد صلاح السعدني، وحازم سمير، وحسن حسني، وكارمن لبّس، وملك قورة، يضم كل من رنده البحيري، وسهر الصايغ، وسامية الطرابلسي، وهند رضا وغيرهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب

مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب

نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها