«إوعى يجيلك إدوارد» برنامج مقالب على ONTV في رمضان

كتبت – إنجي لطفي

يقدم الفنان إدوارد، برنامج مقالب كاميرا خفية بعنوان “إوعى يجيلك إدوارد” على شاشة ONTV .

وتنفرد ONA بتفاصيل البرنامج، حيث يظهر الفنان إدوارد في ثلاث شخصيات مختلفة. فمن المقرر أن يجسد شخصية رجل صعيدي، ورجل عجوز، وإمرأة.

وتدور فكرة البرنامج على الكاميرا الخفية مع المواطنين في الشارع، وتم تسجيل البرنامج في شوارع وسط البلد، ليأتي تقديم “إوعى يجيلك إدوارد”، في إطار تطوير خريطة شاشة ONTV .

يذكر أن ONTV استطاعت أن تفوز بحق البث الحصري لمجموعة من الأعمال الدرامية المميزة لعرضها خلال شهر رمضان، وهم:” شهادة ميلاد، القيصر، وأزمة نسب لـ”زينة”، ومسلسل سبع أرواح، الذي يلعب بطولته خالد النبوي، ومسلسل “الطبال” لأمير كرارة”.