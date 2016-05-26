البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 9.5 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 9.5 مليار جنيه، لصالح وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وذكر البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 4.5 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 5 مليارات جنيه لأجل 364 يوماً.

وزاد متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 182 يوماً ليبلغ 13.785%، وصعد لأجل 357 يوماً إلى 14.083% خلال طروحات الخميس الماضي.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وبلغ عجز الموازنة 223 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو – فبراير من العام المالي 2015- 2016 (تمثل 7.9 % من الناتج المحلي).