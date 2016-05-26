استمرار ترحيل اللاجئين من مخيم إيدوميني في اليونان

واصل اللاجئون، استقلال الحافلات في إيدوميني شمالي اليونان، اليوم الخميس، مع دخول عملية إخلاء المخيم المؤقت المترامي الأطراف يومها الثالث.

ومن المتوقع أن يستمر إخلاء المخيم عدة أيام، حيث سيجري نقل أكثر من ثمانية آلاف شخص إلى أماكن إيواء شيدتها السلطات والجيش حديثا في شمالي اليونان.

وبدد إخلاء إيدوميني آمال الآف الأشخاص الذين كانوا يقيمون في هذه الخيام منذ أشهر، على أمل أن ينتهي بهم المطاف إلى عبور الحدود لمواصلة الرحلة إلى دول أوروبية أكثر رخاء.

لكن حدود البلقان وأوروبا أغلقت في وجه اللاجئين والمهاجرين منذ مارس، في محاولة لوقف تدفق مئات الآلاف الذين غادروا تركيا وعبروا البحر إلى جزر اليونان ثم توجهوا إلى دول أوروبا الغنية.