مصرع سائق وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة بصحراوى البحيرة

لقى سائق مصرعه وأصيب آخر، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بالقرب من مدينة وادى النطرون بالبحيرة.

وكان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة وادى النطرون بحادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى بالكيلو 122 طريق الخدمات اتجاه القاهرة، وأنه أثناء سير السيارة رقم د ه ب 4918 ملاكى قيادة فتحى السيد محمد سليم 42 سنة سائق ومقيم أجا دقهلية بالطريق المشار إليه وبمكان الحادث، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها وانقلابها على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة وإصابة مرافقه عطية محمد أبو الليل 42 سنة ومقيم بذات العنوان بسحجات وكدمات وجروح واشتباه ما بعد الارتجاج.

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