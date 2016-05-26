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ضبط 750 جرام هيروين و7 كيلو حشيش و32 سلاح أبيض فى حملة ببندر كفر الشيخ

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ضبط 750 جرام هيروين و7 كيلو حشيش و32 سلاح أبيض فى حملة ببندر كفر الشيخ ضبط 750 جرام هيروين و7 كيلو حشيش و32 سلاح أبيض فى حملة ببندر كفر الشيخ
تمكنت مباحث بندر كفر الشيخ برئاسة المقدم أحمد سكران رئيس مباحث بندر كفر الشيخ، تحت إشراف اللواء محمد عاطف شلبي مدير أمن كفر الشيخ، واللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، خلال حملة أمنية مكبرة ـ من ضبط 750 جرام من الهيروين ، و7كيلو من مخدر الحشيش ، و53 سلاح أبيض ، و2500 قرص ترامادول المخدر.

تحررت المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة .


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