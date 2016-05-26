التحقق مع مدير شركة حاصلات زراعية حجب 630 طن أرز عن الأسواق بالإسكندرية

تباشر نيابة الإسكندرية، برئاسة المستشار سعيد عبد المحسن محامى عام نيابات أول الإسكندرية، التحقيق مع مدير شركة للحاصلات الزراعية، خزن كمية كبيرة من الأرز، وتسبب فى افتعال أزمات بالأسواق، فى انتظار غلاء الأسعار وبيعه بسعر مضاعف.

وكشفت تحريات مباحث إدارة التموين والتجارة الداخلية التى أشرف عليها العميد محمد مهنا، أن هذه الواقعة، جاءت لأول مرة فى الإسكندرية، باعتبارها مدينة غير زراعية، ولكنها حدثت لمرات عديدة فى الكثير من محافظات وريف مصر .

وقال مهنا:"تم التحفظ على الأرز المضبوط ومصادرته، وفى انتظار قرار النيابة العامة، لبيعه لإحدى الشركات التابعة للحكومة، بالسعر الرسمى، ومن ثم بيعه وضخه فى الأسواق بسعره العادى، وإحداث انفراجه فى السوق، مرة أخرى.

وكانت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، مدير إدارة البحث الجنائى، قيام صاحب شركة للحاصلات الزراعية بحجم كمية كبيرة من الأرز، لافتعال أزمة فى الأسواق، لزيادة سعر الأرز وبيعه فى السوق السوداء.

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية مفادها، قيام "محمود. م" صاحب شركة الوليلى للحاصلات الزراعية بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال حجب سلعة الأرز عن التداول بالأسواق بقصد إحداث أزمة مفتعلة، استغلالاً لحاجة المواطنين لهذه السلعة الحيوية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، حيث يقوم بحيازة كميات كبيرة من الأرز داخل المضرب الخاص به.

وقامت حملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وضباط إدارة البحث الجنائى، استهدفت مخازن الشركة، وتم ضبط "مجدى. خ"- 40 سنة المدير المسئول بالشركة وضبط "630 " طن أرز {30 طن أرز أبيض معبأة داخل عبوات - 600 طن أرز شعير}، تم تخزينها بمخازن الشركة وحجبها عن التداول، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

"تموين الإسكندرية" تشن حملة مكبرة على الأسواق