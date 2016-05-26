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رفض طلب المتهمين بمظاهرات «تيران وصنافير» بتقسيط غرامة الـ 4.7 مليون

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رفض طلب المتهمين بمظاهرات «تيران وصنافير» بتقسيط غرامة الـ 4.7 مليون رفض طلب المتهمين بمظاهرات «تيران وصنافير» بتقسيط غرامة الـ 4.7 مليون

محكمة الجيزة الابتدائية

مراسل «ONA»:

رفض رئيس محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة، اليوم الخميس، طلبات الـ47 متهمًا بالتظاهر بمنطقتى الدقى والعجوزة في الجيزة، إبان الأحداث المعروفة إعلاميًا بـ«مظاهرات تيران وصنافير»، في 25 إبريل الماضى، بتقسيط قمية الغرامة التي وقعتها محكمة جنح مستأنف الدقى، الثلاثاء، بقيمة 4 ملايين و700 ألف جنيه لجميع المتهمين، بواقع 100 ألف جنيه لكل متهم، وذلك بعد أن قبلت المحكمة استئنافهم «شكلاً» على الحكم الصادر بحقهم من محكمة أول درجة، بالحبس 5 سنوات، وفى الموضوع بإلغاء الحكم السابق واستبداله بالغرامة.

وقال نور فهمى، أحد فريق دفاع المتهمين ، إنه في حالة عدم سداد الغرامة يتم عمل أمر شغل في السجون العمومية، ويتم قضاء ٣ أشهر بحد أقصى يخصم منها مدة الحبس ثم يتم الإفراج.

وأوضح أن المتهمين قضوا في الحبس مدة شهر، وبالتالى في حالة عدم التسديد سيكون فترة حبسهم لمدة شهرين، مع دفع مبلغ 5 جنيهات عن كل يوم حبس.

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