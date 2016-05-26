أخبار ليبيا..مقتل 30 عنصرا من داعش فى غارة جوية شرق مدينة مصراتة الليبية

لقى 30 عنصرا من تنظيم "داعش" فى ليبيا مصرعهم الخميس، جراء غارة جوية من قبل سلاح الجو التابع لغرفة عمليات "البنيان المرصوص" على تمركزات التنظيم جنوب منطقة "البغلة" شرق مدينة مصراتة الليبية.

وقال الناطق باسم عمليات "البنيان المرصوص" العميد محمد الغصرى- فى تصريح صحفى اليوم- "إن الطيران الحربى التابع لعملية "البنيان المرصوص" قصف قوات تنظيم «داعش» كانت تحاول الهروب وتمركزت جنوب منطقة البغلة بمسافة 40 كيلو مترا شرق مصراتة.

وأضاف أن الطيران أطلق صاروخين على قوات التنظيم، ما أدى إلى مقتل قرابة 30 عنصرا، وحرق آلياتهم.

وكان الناطق باسم عملية "البنيان المرصوص" العميد محمد الغصرى قد أكد أن قواته أحرزت تقدما كبيرا مساء الأربعاء، وسيطرت على بوابة "الخميسين" الواقعة غرب مدينة سرت باتجاه منطقة جارف.

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